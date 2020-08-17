В центре Улан-Удэ росгвардейцы задержали группу разбойников

Потерпевшего пригласила для свидания на набережной новая знакомая по интернету



В Улан-Удэ 15 августа во время несения службы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в центре города увидели, как из проезжающего автомобиля на ходу выпрыгнул неизвестный и начал просить о помощи. Мужчина объяснил, что подвергся нападению: под угрозой оружия у него похитили телефон, две банковские карты, ударили рукояткой пистолета по голове и везли в неизвестном направлении.



В ходе непродолжительного преследования сотрудники вневедомственной охраны заблокировали скрывавшийся автомобиль-такси и задержали водителя и пассажиров. Росгвардейцами в ходе визуального осмотра автомобиля в бардачке было обнаружено похищенное, а на заднем сидении - пакет, предположительно с травянистой массой с характерным запахом дикорастущей конопли.



На место были вызваны дополнительные наряды и сотрудники полиции. Задержанные - трое мужчин и две девушки были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения.



В ходе оперативно-следственных мероприятий в кустах был обнаружен травматический пистолет, который скинули подозреваемые во время преследования. Со слов потерпевшего, он познакомился с девушкой по интернету, договорились встретиться на набережной. Но на свидание девушка пришла не одна.



Возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ «Разбой» и статье 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Ведется следствие.



Фото: Росгвардия

