В Улан-Удэ подрядчик не правился с ремонтом дороги

Мэр уже пообещал расторгнуть контракт с компанией





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение расторгнуть контракт с ООО «Дорремстрой», подрядчиком по ремонту дороги по улицам Майская, Водопадная, Минина и Демьяна Бедного.