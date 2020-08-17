В Улан-Удэ подрядчик не правился с ремонтом дороги

Мэр уже пообещал расторгнуть контракт с компанией
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение расторгнуть контракт с ООО «Дорремстрой», подрядчиком по ремонту дороги по улицам Майская, Водопадная, Минина и Демьяна Бедного.
«Подрядчик не справился с работой. После наших контрольных проверок - не исправился. Расторгаем сейчас, чтобы успеть снова отторговать и провести в этом году ремонт дороги до конца сезона. Подрядчик кроме финансовых санкций попадёт в черный список как недобросовестный исполнитель», сообщил градоначальник на своей странице в «Фейсбуке».
Отметим, в этом году «Дорремстрой» также выполнял ремонт дороги от улицы Сотниковская до улицы Акмолинская на станции Дивизионная. В ходе проверки депутаты горсовета обнаружили там многочисленные нарушения.
«Некачественно во многих местах. Асфальт кладется на песок, его толщина в некоторых местах около 1 см, где-то и 3,5. Уровень не соответствует. Под бетонными обоймами бордюрных камней самого бетона залито мало, на стыках едва хватило. Как уже честно признался сам подрядчик, в смете не заложено. В общем, очень много нареканий», - заявил тогда председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.
По итогам проверки депутаты рекомендовали приостановить ремонт до устранения всех замечаний.
Между тем, по информации «Номер один», положение «Дорремстроя» сейчас оставляет желать лучшего. Еще с февраля этого года в Арбитражном суде Бурятии рассматривается иск о признании компании банкротом. Не исключено, что «Дорремстрой» могут признать несостоятельным уже на очередном заседании суда 2 сентября.
Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова в «Фейсбуке»
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