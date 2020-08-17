В Бурятии халтурно отремонтировали гимназию за 13 млн рублей

ОНФ просит прокуратуру оценить действия своих сотрудников, формально проверивших качество ремонта



Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта направили в прокуратуру Бурятии обращение с просьбой дать оценку действиям сотрудников межрайонной прокуратуры, которые провели недобросовестную проверку качества капитального ремонта гимназии в Гусиноозерске в 2019 году, сообщает сайт ОНФ.



На днях общественники выехали на место и зафиксировали обвал штукатурки фасада. Эксперты ОНФ полагают, что плохой ремонт стал следствием того, что представители Гусиноозёрской гимназии, органы муниципальной власти и районные органы прокуратуры проигнорировали многочисленные заявления местных жителей, бивших тревогу. Также, по мнению общественников, вина лежит и на сотрудниках межрайонной прокуратуры, которые по письменному обращению представителей Народного фронта провели недобросовестную проверку.



В конце 2019 года активисты ОНФ выявили, что, выполняя капитальный ремонт Гусиноозерской гимназии, подрядчик использовал гнилые доски и иные некачественные строительные материалы. При этом на ремонт было потрачено свыше 13 миллионов рублей. По этому факту общественники тогда обратились в межрайонную прокуратуру. В ответ сотрудники надзорного ведомства сообщили, что при проведении проверки с привлечением специалиста древесные материалы с плесенью, указанные в обращении ОНФ, были отбракованы подрядчиком ООО «Альянс» и не рекомендованы к использованию. Помимо этого, никаких нарушений выявлено не было, оснований для мер прокурорского реагирования не имелось.



В июне 2020 года из Селенгинского районного управления образования на запрос общественников пришел ответ о том, что после приемки выполненных работ по капитальному ремонту гимназии выявлено разрушение штукатурки фасада здания.



Заказчик подготовил пакет документов для обращения в суд с целью привлечения подрядчика к ответственности для исполнения гарантийных обязательств. В настоящее время исковое заявление рассматривает в первой инстанции Арбитражного суда Бурятии.



«Если бы органы прокуратуры провели качественную проверку, а представители муниципальной власти отнеслись внимательно к жалобам горожан, то на ранней стадии можно было бы выявить существенные нарушения, допущенные при ремонте гимназии, и не доводить дело до претензионной работы в суде. В капитальный ремонт вложено немало денег, но о каком качестве можно говорить, если после всего нескольких месяцев штукатурка фасада здания стала отходить», - пояснил активист регионального отделения ОНФ в Бурятии Сергей Лесников.



Фото: onf.ru

