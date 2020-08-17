В Восточных Саянах почти месяц не удается найти пропавший Ан-2

Самолеты, дроны и наземные группы поиски обследуют русла горных рек



Очередной день поисков самолета Ан-2 авиакомпании «Фениск», пропавшего в Восточных Саянах еще 19 июля результатов не дал, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС Бурятии.



За вчерашний день организован поиск двумя группами спасателей наземной группировки по двум маршрутам: по руслу реки Китойкин (Бурятия, Бурятская республиканская поисково-спасательная служба) и по руслу реки Холомха, хребет Китой-Кинский Иркутской области (пожарно-спасательная служба Иркутской области)



Обследовано 30 квадратных километров.



За почти месячный поиск пропавшего самолета Ан-2 проведен 121 вылет семью авиабортами ( Ми-8, Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26), площадь обследованной территории составляет 27 тысяч квадратных километров. Также, проведено 11 полетов дрона минобороны РФ. Площадь полета в поиске Ан-2 составила 1 664 квадратных километров. Наземной группировкой обследовано 608 квадратных километров.



Сегодня поиски продолжаются.



Фото: 03.mchs.gov.ru



