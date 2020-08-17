Заиграевский район Бурятии потерял более 10 миллионов рублей

Суд обязал администрацию выплатить эти деньги МУПу-банкроту





Верховный суд России поставил точку в споре администрации Заиграевского района Бурятии и конкурсного управляющего банкротящегося МУП ЖКХ «Новая Брянь», длившемся с 2017 года. Согласно решению суда, администрация района должна выплатить в конкурсную массу предприятия стоимость неправомерно изъятого имущества на сумму свыше 10 млн рублей.

История началась в 2017 году, когда Арбитражный суд Бурятии признал банкротом МУП ЖКХ «Новая Брянь». Как выяснил конкурсный управляющий, годом ранее решением администрации поселения Новобрянское муниципальное имущество предприятия было изъято и передано в собственность администрации Заиграевского района. Речь идет о здании котельной в селе Новая Брянь, местных теплосетях протяженностью свыше 10 км, строительной технике (экскватор, автопогрузчик) и нескольких автомобилях. Районная администрация, в свою очередь, передала эти активы в пользование недавно созданному ООО ЖКХ «Новая Брянь».Конкурсный управляющий банкротящегося МУПа Сергей Нарыгин обратился в суд с требованием признать эту операцию незаконной и взыскать стоимость переданного имущества в пользу предприятия. Арбитражный суд Бурятии признал эти требования правомерными, но из-за кассационных жалоб судебные разбирательства затянулись. Дело дошло до арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, а потом и до Верховного суда России, которые признали решение суда первой инстанции справедливым.«Причинение вреда в данном случае выразилось в том, что вместо того, чтобы в соответствии с законом и вступившим в законную силу решением суда передать должника вместе с имуществом, находящимся у него на праве хозяйственного ведения, новому собственнику, МО СП «Новобрянское» изъяло спорное имущество у должника. А новый собственник МО «Заиграевский район» вместо того, чтобы передать изъятое имущество должнику и тем самым устранить нарушения, передает изъятое у должника имущество третьему лицу - ООО ЖКХ «Новая Брянь» на основании концессионного соглашения от 21.12.2016. При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к верному выводу об обоснованности требования конкурсного управляющего», - гласит текст постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.Отметим, ООО ЖКХ «Новая Брянь», куда ушло спорное имущество, само не раз становилось источником скандалов. Так, одно из уголовных дел главы Заиграевского района Александра Бурлакова было связано с необоснованной безвозмездной передачей этой компании угля на сумму в 1,5 млн рублей. Перед этим глава района неправомерно объявил режим ЧС и получил из бюджета республики 12 млн рублей на приобретение якобы отсутствующих запасов топлива.Также в 2019 году с ООО ЖКХ «Новая Брянь» по требованию прокуратуры было взыскано 220 тысяч рублей в пользу работников, которым несвоевременно платили зарплату, а руководство компании оштрафовали за это на 30 тысяч рублей. Ранее, в 2017 году, руководство ООО ЖКХ «Новая Брянь» привлекалось к административной ответственности за взимание денег за услуги без установленных тарифов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии