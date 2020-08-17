В Бурятии мать обвинила медиков в смерти своего малыша

Обвинения женщины частично подтвердились





В Улан-Удэ по запросу Уполномоченного по правам человека в Бурятии Росздравнадзор проверил отделение патологии новорожденных и недоношенных детей № 2 ГАУЗ «ДРКБ МЗ РБ» по факту смерти ребенка. Ранее к омбудсмену с жалобой на медиков обратилась мать умершего малыша. Женщина рассказала, что врачи не сообщали об ухудшении состояния ребенка, о диагнозе заболевания, в связи с чем возникли сомнения в правильности и своевременности лечения младенца.

Минздрав Бурятии на запрос уполномоченной сообщил что при оказании медицинской помощи использовались все ресурсные возможности. Однако, несмотря на все принимаемые меры по выхаживанию глубоконедоношенного ребенка, последовал неблагоприятный исход.В свою очередь по итогам проверки Росздравнадзора обращение женщины признано частично обоснованным.«Выявлены нарушения при оказании медицинской помощи в ГАУЗ «Городская поликлиника № 2», медицинской организации выдано предписание об устранении нарушений», сообщили в аппарате омбудсмена.Фото: «Номер один»