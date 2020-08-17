В Улан-Удэ вновь зафиксирован подъем Селенги

Уровень воды в главном притоке Байкала колеблется



Уровень реки Селенги в районе Улан-Удэ вновь поднялся за сутки на 2 сантиметра и составил 181 сантиметр (выход на пойму 230 см, критический уровень воды 330 см), сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Напомним, в конце минувшей недели фиксировался небольшой спад уровня.



В районе села Новоселенгинск наблюдается выход Селенги пойму слоем 53 сантиметр. В районе Кабанска - слоем 11 сантиметров.



На реки Чикой около села Поворот выход воды на пойму Селенги составляет 137 сантиметров. В районе Чикойкского кожзавода - 34 сантиметров.



На реке Баргузин у села Баргузин наблюдается выход воды на пойму 69 сантиметров.



Фото: ulan-ude-info.ru



