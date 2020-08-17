Мэрия Улан-Удэ о возможном наводнении: «Надеемся на лучшее, готовимся к худшему»

Уровень Селенги продолжает повышаться





Уровень Селенги в черте Улан-Удэ поднялся с пятничных 179 см до сегодняшних 182 см. Отметка, при которой вода выйдет на пойму, - это 230 см. Таким образом, до этого момента еще почти полметра.

Если вспомнить историю, то в 1973 году река поднималась до 437 см, в 1991 и 1993 гг. – до 496 и 400 см. В 1998 году Селенга достигла 429 см.«В зону возможного паводка по реке Селенге в Советском и Октябрьском районах попадают 10 СНТ. Это все наши левобережные, которые находятся по обе стороны улицы Иволгинской. В Октябрьском районе – по ручью Забока – СНТ «Ранет» и переулок Подкаменский. Самый проблематичный вопрос при ухудшении ситуации – это «Судостроитель», который находится в Поселье. Там общее количество дворов 98, количество проживающих в летний период людей – 294 (из них старше 65 лет – 62 человека, дети до года – четверо», - сообщил сегодня заместитель начальника Управления по дела ЧС Улан-Удэ Дмитрий Федоров.В Октябрьском районе есть три дома в переулке Подкаменском, которые оказались в непростой ситуации. Дорогу к ним подтопил ручей Забока. Вода стоит на проезжей части слоем в полметра. Люди передвигаются по пешей тропинке, идущей по взгорку. С гражданами поддерживают связь. В случае необходимости о них позаботятся. Сейчас люди не хотят куда-то уезжать.С СНТ, которые могут оказаться в зоне затопления, проводится подготовительная работа. Определены площадки для разворота автотранспорта и сбора населения.Из-за коронавируса в Улан-Удэ внесли коррективы в места размещения эвакуируемых граждан. Пункты временного размещения будут организовываться в случае необходимости не в школах, а в гостиницах, хостелах, общежитиях ССУЗов и ВУЗов. В школах трудно соблюсти все противоэпидемические моменты.В Монголии и Забайкальском крае идут осадки. Поэтому также отслеживается картина по реке Чикой. По Селенге прогнозируется повышение еще на два сантиметра в ближайшие три дня.С 11 августа городские службы ЧС перешли в режим повышенной готовности. Идет круглосуточное дежурство техники и руководящего состава. Угрожаемые зоны ежедневно объезжаются. Власти призывают не верить паническим новостям, которые, возможно, начнут появляться в соцсетях. Любой вопрос по наводнению и водной обстановке можно выяснить, обратившись в спасательные службы, к официальным сайтам органов власти, гидрометцентра. Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы – 21-36-65.Специалисты советуют гражданам, проживающим в угрожаемых местах, подготовиться к возможному затоплению и предпринять действия по снижению потенциального ущерба.«Необходимо поднять все ценное, в том числе продовольствие, из подвалов наверх. Желательно на крышу. Все скоропортящееся – устранить из подвалов. Все продушины, отверстия – закрыть, чтобы избежать попадания воды снаружи. На участке необходимо закрепить вещи, что они не расплылись в случае подъема воды. Если есть выгребные ямы, то по возможности, надо их откачать.Фото: мэрия Улан-Удэ