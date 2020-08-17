В Бурятии запустили линию продукции из пантов марала

Это сухие бальзамы, пантогематоген, панты маралов в гранулах, мед и пантовые ванны



В Бурятии запустили линейку продукции с добавлением пантов (рогов) марала. А началось все три года назад, когда фермерское хозяйство семьи Николая Сыбенова в рамках программы господдержки семейных животноводческих ферм получило 10 миллионов рублей на создание мараловодческой фермы в Тунке.



Сегодня территория фермы – это участок в 64 гектара. На средства гранта построены производственные помещения, завезено из Алтая 65 голов маралов. Первые панты спилены в июле этого года. Спустя месяц появилась и продукция. Всего восемь позиций: сухие бальзамы для мужчин и женщин, пантогематоген жидкий и сухой, панты маралов в гранулах, мед и пантовые ванны.



«Мы анализируем рынок по этим позициям. Нам нужно понять: в какой пропорции и в каких объемах нужны заказы. Позже мы планируем выйти на массовый рынок Улан-Удэ. Сейчас также ведем переговоры по поставкам в Иркутск, Москву. Пробная партия отправлена в Корею и Америку», - рассказывает инициатор проекта, руководитель мараловой фермы Булат Гармаев.



Для этих целей разработан специальный бренд «Саянский марал». Пока продажи запустили только через аккаунт в инстаграмм @sayanskiy_maral. В ближайшее время представленная линейка появится и на площадке uumarket.ru, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



Панты марала - это молодые, еще не окостеневшие, покрытые короткой шерстью и кожей рога. За счет наличия в рогах огромного количества микроэлементов - железа, цинка, кальция, меди, марганца и аминокислот - продукция на основе пантов обладает общеукрепляющими, тонизирующими, антистрессовыми, противовоспалительными, успокаивающими, регенераторными свойствами. Кроме того, она повышает физическую и умственную работоспособность и улучшает состав крови.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

