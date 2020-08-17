В Улан-Удэ устраняют аварию в системе холодного водоснабжения

Причиной стал свищ на трубе диаметром 150 мм в районе улицы Ключевская



В Улан-Удэ сегодня ночью произошла авария на сетях холодного водоснабжения возле дома по улице Ключевская, 47. Из-за этого пришлось отключить подачу холодной и горячей воды в домах ул. Ключевская 47, 53, 59, 57. Подача горячей воды отключена в связи с системой горячего водоснабжения закрытого типа в этом районе (холодная вода нагревается в бойлерной).



С семи утра во дворе дома Ключевская, 57 организован подвоз питьевой воды. Также с утра ремонтные бригады «Водоканала» в месте выхода воды на поверхность начали проводить земляные работы для поиска места порыва на трубе диаметром 150 мм. Для этого пришлось частично демонтировать площадку для мусорных контейнеров, сообщили в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.



Спустя несколько часов место прорыва было определено: на стальной трубе образовался свищ 20 мм. Сейчас проводятся сварочные работы по устранению свища. Ожидается, что около 16:00-18:00 водоснабжение будет восстановлено.



В 15:30 водоснабжение восстановлено в домах по улице Ключевская, 47, 53, 57, 59 восстановлено, уточнили в комитете.



Напоминаем контакты центральной диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 8 (3012) 44-00-00, 44-10-33 в круглосуточном режиме.



Фото: Комитет городского хозяйства