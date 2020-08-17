В России сразу после полиции отныне гуляют транспортники

Главный профессиональный праздник всех тех, кто связан с транспортом, назначен на 20 ноября





День работника транспорта отныне ежегодно будет отмечаться в России 20 ноября. Приказ минтранса РФ об установлении нового профессионального праздника подписан на основании соответствующего распоряжения об учреждении праздника председателя правительства РФ, сообщила пресс-служба ведомства.



Решение о праздновании Дня работника транспорта 20 ноября принято не случайно. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в нашей стране единый государственный орган в сфере транспорта – Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения и институт при нем.



Сейчас в России насчитывается более 400 отраслей производственной и непроизводственной сферы, и практически каждая из них сопряжена с работой транспортников. В настоящее время в этой сфере заняты более 4 миллионов человек. Это работники дорожного хозяйства и воздушного транспорта, автомобилисты и железнодорожники, моряки и речники, сотрудники метрополитена, специалисты по мультимодальным перевозкам, специалисты в сфере транспортного планирования, транспортной безопасности, административный и вспомогательный персонал, работники органов государственного надзора на транспорте. До сих пор у этих людей не было главного единого профессионального праздника.



Учреждение Дня работника транспорта «позволит сплотить трудовые коллективы, создаст мотивацию к труду, поднимет на новый уровень профориентацию и патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также будет способствовать укреплению традиций и сохранению историко-культурного наследия транспортной отрасли России», уверена пресс-служба минтранса.



К слову, у большинства работников транспорта ранее имелись и сейчас остаются свои «персональные» праздники. Это касается железнодорожников, авиаторов, речников, автомобилистов и ряда других профессий. Но – не беда. Они получают возможность отпраздновать профессиональные даты дважды в год.



Кроме того, транспортники удостоены достаточно редкой чести – их «престольные» торжества привязаны к конкретной дате, а не к плавающей (вроде какой-нибудь по счету субботы-воскресенья в том или ином месяце). А буквально за декаду до них – 10 ноября - почести будут как всегда воздаваться сотрудникам органов внутренних дел - День полиции. Или День милиции, как было принято ранее. Праздник старинный, почти всенародный, и с большими традициями. Транспортникам придется соответствовать, чтобы не подкачать.



Фото: mintrans.gov.ru

