В Улан-Удэ ищут похитителя кошелька

Он украл его в продуктовом магазине на улице Ключевской





В совершении преступления подозревается мужчина европейской внешности, на вид 27-30 лет, рост 180 см, плотного телосложения, был одет в желтую кофту с капюшоном.









В Улан-Удэ сотрудники полиции ищут злоумышленника, который вечером 14 августа, находясь в продуктовом магазине на улице Ключевской, похитил оставленный покупателем кошелек, в котором находились банковские карты и денежные средства.Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-902-531-00-31 или 102 (112).Фото и видео: МВД по Бурятии