Памятник Цою в Питере создал известный скульптор из Бурятии

Четырехметровый монумент установлен недалеко от станции метро «Проспект Ветеранов»
В Санкт-Петербурге установили памятник Цою в полный рост. Четырёхметровая скульптура расположилась недалеко от станции метро «Проспект Ветеранов». Автором бронзового монумента стал выпускник петербургской Академии художеств, известный скульптор из Бурятии Матвей Макушкин. Его работу украшают строчки из песни «Группа крови»: «Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой», сообщает минкультуры Бурятии со ссылкой на «Метро».
Инициатива по установке памятника появилась давно. Однако организаторы – представители фонда «Памяти Виктора Цоя» – столкнулись с рядом сложностей. Местные жители переживали за нарушение тишины и безопасности из-за массовых встреч фанатов музыканта.
Официальной даты открытия монумента пока нет – она будет известна позже. Тем не менее, памятник стоит в полной сборке. Его решили «не прятать в короб».
К слову, скульптура, посвященная музыканту, находится недалеко от его последней квартиры. С первых дней появления композиции петербуржцы делятся в соцсетях своими впечатлениями. Большинство – в полном восторге. «Теперь я могу видеть Виктора Цоя прямо из окна. Всегда хотела такого соседа», – заявила в Instagram одна из местных жительниц.
Напомним, зимой в Улан-Удэ появился памятник Константину Рокоссовскому, отлитый из бронзы. Увековечить память маршала Советского Союза и дважды героя СССР и установить в честь него скульптуру решили в прошлом году. В августе 2019-го в Интернете стартовало народное голосование за лучший эскиз. Всего их было десять. В виртуальном опросе приняло участие три с лишним тысячи человек. Из десяти вариантов респондентам больше всего понравился тот, что предложил Матвей Макушкин.
В этом году 15 августа исполнилось 30 лет со дня смерти легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Лидер «Кино» погиб в автокатастрофе на 35-м километре трассы Слока – Талси под латвийским городом Тукумс. Ему было всего 28 лет.
Фото: ВКонтакте
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