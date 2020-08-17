Для жителей Бурятии старше 65 открыли санатории и курорты

Соответствующие изменения внесены в указ главы республики





Для жителей Бурятии старше 65 открыты санаторно-курортные организации. Ранее в условиях распространения коронавирусной инфекции был приостановлен прием на санаторное лечение людей этой возрастной категории. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона 11 августа, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Согласно новой редакции указа, лицам старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к дачам при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале «Работающая Бурятия».При этом работающим жителям республики старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции по согласованию с работодателем.Фото: «Номер один»