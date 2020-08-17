В Бурятии эксперт лесничества осужден на 8,5 лет лишения свободы

Чиновник вымогал у лесозаготовительной компании взятку в 1 миллион рублей



Восемь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание вынес суд эксперту Байкальского лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства за взяточничество, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что весной 2016 года в Прибайкальском районе местная небольшая лесозаготовительная компания подала в Байкальское лесничество для утверждения документы по отводу и таксации лесосек. Почти год эти документы пролежали в лесничестве и не были утверждены. И только 11 февраля 2017 года представитель компании стал выяснять причины такой задержки.



В должностные обязанности сотрудников отдела организации и обеспечения деятельности Байкальского лесничества входило утверждение материалов по отводу и таксации лесосек. От представителя компании чиновник потребовал спонсорскую помощь в виде двух дорогих офисных кресел. Получив мебель, он сразу подписал необходимые документы, но решил не останавливаться на достигнутом.



Далее, затягивая процедуру утверждения уже новых документов по отводу и таксации лесосек, мужчина стал вымогать у представителя компании взятку, сумма которой на этот раз возросла до 1 миллиона рублей. В случае отказа угрожал, что документы вовсе не будут подписаны, что грозило компании разорением. Поэтому предприниматель согласился выполнить требование осужденного и в начале октября 2017 года передал ему всю сумму взятки. Однако затем, обдумав ситуацию, он обратился в правоохранительные органы и написал заявление о вымогательстве у него взятки экспертом лесничества.



Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии были проведены оперативные мероприятия. Доводы заявителя подтвердились, и соответствующие материалы были направлены в следственные органы. После их процессуальной проверки следствием было принято решение об уголовном преследовании подозреваемых должностных лиц Байкальского лесничества.



Во время обысков в доме у одного из должностных лиц обнаружено 960 тысяч рублей, получены и иные доказательства его виновности. Кроме того, обнаружено нарезное ружье и 100 патронов к нему без разрешительных документов.

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Участковому лесничему Байкальского лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ и на основании УПК РФ он освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.



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