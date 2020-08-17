В Бурятии с пика Любви эвакуировали туристку с разбитой головой

Женщина потеряла много крови, но сейчас, по оценке врачей, ее состояние удовлетворительное
В Бурятии несколько часов назад в одну из пожарных частей 10-го Тункинского отряда республиканской противопожарной службы поступила информация о том, что на пик Любви поднималась семья в составе четырех человек. Одна из туристок упала и разбила себе голову.
Пожарные оперативно передали информацию второму Тункинскому поисково-спасательному отряду Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
С помощью мобильной связи спасатели определили точное местоположение туристов и выехали на место.
Они спустили 52-летнюю женщину с пика, доставили в посёлок Аршан и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, сообщили в Республиканском отделении ГО иЧС.
Она потеряла много крови. Сейчас, по оценке врачей, состояние пострадавшей удовлетворительное.
Заметим, пик Любви в окрестностях Аршана довольно часто становится местом подобных инцидентов.
Фото: bpso.ru
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