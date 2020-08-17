Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским

С иском в суд обратился лично генеральный прокурор России Игорь Краснов
Верховный суд России признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Теперь сама по себе причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.
«Суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании АУЕ* экстремистской организацией», - сказали в суде. Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому детали не уточняются.
Как поясняет Генпрокуратура, в судебном заседании установлено, что АУЕ* является "хорошо структурированной и управляемой организацией" – молодежным движением экстремистской направленности. Участники АУЕ*, по данным прокуроров, причастны в том числе к организации массовых беспорядков.
«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», - отмечает ведомство. По мнению Генпрокуратуры, запрет АУЕ* позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и «способствовать оздоровлению общества».
С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов. По его данным, АУЕ* действует не только в России, но и в других странах.
О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен Анна Кузнецова. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.
О криминальном движении АУЕ в Бурятии стали широко стали говорить после ЧП в школе в Сосновом бору, но, по оценке республиканского МВД, оно не имело в Бурятии организованной основы. Вместе с тем, одним из главных идеологов субкультуры АУЕ в СМИ назывался ранее судимый уроженец Грузии Георгий Углава, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи. В начале года прокурор Забайкальского края Василий Войкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 местных жителей. Они обвиняются в совершении более 160 преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ «создание преступного сообщества, совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, а также участие в преступном сообществе», сообщил надзорный орган.
Тахи в период с 2003 года с участием иных лиц создал и более 10 лет руководил организованным преступным сообществом, совершавшим тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Забайкальского края (ранее – Читинской области) и за его пределами, включая Бурятию, где их интересовала незаконная добыча и продажа нефрита и связанные с этой сферой вымогательства. В большинстве районов региона действовали структурные подразделения, которые возглавляли назначаемые им руководители. Предполагается, что с его подачи система сборов денег в «общак» появилась даже в школах Забайкалья и соседних регионов, рассказывали сайты сайты compromat.group и primecrime.ru.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Фото: pixabay.com
«Суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании АУЕ* экстремистской организацией», - сказали в суде. Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому детали не уточняются.
Как поясняет Генпрокуратура, в судебном заседании установлено, что АУЕ* является "хорошо структурированной и управляемой организацией" – молодежным движением экстремистской направленности. Участники АУЕ*, по данным прокуроров, причастны в том числе к организации массовых беспорядков.
«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», - отмечает ведомство. По мнению Генпрокуратуры, запрет АУЕ* позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и «способствовать оздоровлению общества».
С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов. По его данным, АУЕ* действует не только в России, но и в других странах.
О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен Анна Кузнецова. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.
О криминальном движении АУЕ в Бурятии стали широко стали говорить после ЧП в школе в Сосновом бору, но, по оценке республиканского МВД, оно не имело в Бурятии организованной основы. Вместе с тем, одним из главных идеологов субкультуры АУЕ в СМИ назывался ранее судимый уроженец Грузии Георгий Углава, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи. В начале года прокурор Забайкальского края Василий Войкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 местных жителей. Они обвиняются в совершении более 160 преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ «создание преступного сообщества, совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, а также участие в преступном сообществе», сообщил надзорный орган.
Тахи в период с 2003 года с участием иных лиц создал и более 10 лет руководил организованным преступным сообществом, совершавшим тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Забайкальского края (ранее – Читинской области) и за его пределами, включая Бурятию, где их интересовала незаконная добыча и продажа нефрита и связанные с этой сферой вымогательства. В большинстве районов региона действовали структурные подразделения, которые возглавляли назначаемые им руководители. Предполагается, что с его подачи система сборов денег в «общак» появилась даже в школах Забайкалья и соседних регионов, рассказывали сайты сайты compromat.group и primecrime.ru.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Фото: pixabay.com
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