В мэрии Улан-Удэ химичили с начислением зарплат

В результате спасатели не получали положенные доплаты за сверхурочные работы





Прокуратура Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в работе Управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ.

«Четверым сотрудникам Улан-Удэнской городской поисково-спасательной службы в мае-июне 2020 года доплата за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни начислялась с нарушением Трудового кодекса РФ. Указанные выплаты работодателем были включены в состав минимального размера оплаты труда. Однако доплаты, имеющие непостоянный характер, подлежат начислению после доведения зарплаты до минимального размера», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес начальнику управления представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Работникам произведена доплата за сверхурочную работу.Фото: «Номер один»