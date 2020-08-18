18.08.2020
Район в Бурятии оказался не готов к отражению ударов стихии

Район в Бурятии оказался не готов к отражению ударов стихии

Чиновников заставили купить сирены и создать запас ресурсов на случай ЧС

Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера в работе администрации Еравнинского района.

«Установлено, что органом местного самоуправления не обеспечено функционирование автоматизированной системы оповещения, не сформирован резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций», сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор внес главе района представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по приобретению и установке шести электросирен. Также заключено соглашение с сельским потребительским кооперативом о создании и хранении резерва материальных ресурсов.

Кроме того, в связи с неблагоприятной противопаводковой ситуацией руководитель райадминистрации и главы четырех поселений, подверженных подтоплению, предостережены о недопустимости нарушений закона, необходимости своевременного принятия мер, направленных на защиту населения от паводков.

Фото: pixabay.com
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