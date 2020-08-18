В Бурятии умерла женщина с тяжелой формой коронавирусной инфекции

Пациентке было 55 лет
По информации Роспотребнадзора, на 8 часов утра 18 августа в Бурятии зарегистрировано 4699 (+36) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4009 человек (+31), умерло 47 (+1) человек. В стационаре по ул. Пирогова вчера умерла пациентка 55 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, страдающая хронической болезнью почек и сахарным диабетом.
Из 36 новых случаев коронавируса 4 человека обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными зараженными. Круг контактных лиц составляет 897 человек, все обследованы.
В инфекционных стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 322 пациентов, из них 25 детей. Состояние детей удовлетворительное.
В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 5 тяжелых пациентов. Один из них – 80-летний мужчина – подключен к аппарату ИВЛ. В стационаре по ул. Пирогова в отделении реанимации находятся 10 пациентов, один из них также подключен к аппарату ИВЛ.
321 пациент с легким течением заболевания проходят амбулаторное лечение.
Фото: pixabay.com
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