В Листвянке спасли юного «альпиниста»

Подросток решил штурмовать скалу, но не смог спуститься с нее



В поселке Листвянка в понедельник над Каменным пляжем на скале застрял подросток. Он не смог самостоятельно спуститься вниз. Дежурная смена Никольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России выехала на место инцидента из поселка Никола.



«Четырнадцатилетний мальчик, гуляя по берегу, решил взобраться на скалу. Склон осыпной, ненадежный и очень крутой. Дойти до самого верха ему не удалось, в итоге он застрял на покатой полочке в неудобном положении. По прибытии, мы обнаружили подростка на высоте 30 метров. При помощи альпснаряжения я к нему спустился, надел на него каску, страховочную систему и вместе мы спустились вниз», — рассказал спасатель первого класса БПСО Олег Педенко.



В удовлетворительном состоянии спасатели передали подростка матери, сообщила пресс-служба БПСО.



Фото: bpso.ru



