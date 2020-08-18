В Бурятии многодетная семья месяц пьянствовала на «путинские» выплаты

Все это время дети голодали





К уполномоченному по правам человека в Бурятии поступил сигнал от жителя села Петропавловка Джидинского района. Мужчина сообщил, что его соседи, имеющие по трех детей, после получения федеральных выплат в размере 10 тысяч рублей на ребенка уже месяц злоупотребляют спиртными напитками. Все это время дети остаются без присмотра и надлежащего питания.

По ходатайству омбудсмена на проверку сообщения выехали соцработники администрации Джидинского района и инспектором ПДН.В ходе проверки один факт подтвердился. Многодетная мать была пьяна, в доме присутствовали посторонние лица, а дети находились на прогулке. Санитарно-гигиеническое состояние в жилище проверяющие оценили как неудовлетворительное. Кухонная посуда была грязной, а продуктов не хватало.В отношении матери составили протокол об административном правонарушении. При повторном посещении этой семьи женщина была трезвой и находилась с детьми. Она убралась в доме и купила продукты.У вторых соседей, также имеющих трех детей, следов распития алкоголя проверяющие на нашли. Родители сообщили, что на полученные пособия приобрели 4 евроокна, велосипед, продукты и детскую одежду.Фото: pixabay.com