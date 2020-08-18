ГИБДД Бурятии оснастили курвиметрами и люксметрами

Автоинспекторы получили 58 технических средств измерения для проверки транспорта и дорог



В Бурятию в госавтоинспекцию региона поступили 58 технических средств измерения в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в республиканском МВД.



Пятьдесят приборов предназначены для контроля за эксплуатацией транспортных средств: штангенциркули, приборы для проверки пневматического тормозного привода, преобразователи измерительного угла поворота, измерители дымности отработавших газов. А для контроля за строительством, эксплуатацией и содержанием автомобильных дорог поступили восемь приборов - курвиметр дорожный, измеритель коэффициента сцепления, прибор для измерения освещенности дорожного покрытия ТКА (люксметр).



Фото: МВД по Бурятии



