Заповедники и нацпарки Бурятии включены в единый информпортал экотуризма

Он посвящен туристическим возможностям особо охраняемых природных территорий федерального значения
Портал «Экотуризм в России – путешествие по ООПТ», посвященный туристическим возможностям особо охраняемых природных территорий федерального значения, открылся для посещений, сообщает минприроды РФ.
Теперь любой желающих посетить заповедник, национальный парк или заказник может зайти на сайт, выбрать необходимый регион, категорию маршрута (пеший, водный, горный, велосипедный и т.д.) и его сложность (семейный, детский, спортивный и т.д.), получить полную информацию в соответствию с запросом и сразу же подать заявку на посещение понравившегося маршрута.
Сейчас портал находится в стадии наполнения информацией и будет постоянно актуализироваться в соответствии с темпами развития инфраструктуры для туристов на ООПТ. Напомним, внутренний экологический туризм – одно из приоритетных направлений национального проекта «Экология».
В числе 224 ООПТ и 357 маршрутов по ним есть федеральные заповедники и национальные парки Бурятии.
Фото: naturerussia.travel
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