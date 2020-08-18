Жители СНТ «Багульник» жалуются на «Читаэнерогосбыт»

Люди недовольны высокими счетами за электричество и требуют разобраться в ситуации





16 августа в СНТ «Багульник» Тарбагатайского района разбираться с жалобами выехал депутат Народного Хурала Леонтий Красовский. На встречу с депутатом, представителями «Читыэнергосбыта» и республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора пришли практически все местные жители.

На собрании, которое состоялось возле правления СНТ, люди сообщили, что уже продолжительное время получают завышенные счета за электроэнергию от «Читаэнергосбыт».Жители говорят, что у них нет возможности ознакомиться с показаниями приборов учёта электроэнергии. Счётчики установлены на столбах на высоте шести метров. Компания, которая занимается обслуживанием электросетей, не установила необходимое оборудование для самостоятельного отслеживания потребления электроэнергии. В результате люди вынуждены оплачивать счета, не имея возможности ознакомится с количеством потребляемой электроэнергии.Кроме того, в мае произошёл скачок потребляемого электричества и жители вместо привычных сумм получили счета в четыре раза выше. У некоторых потребителей, стабильно оплачивающих за электроэнергию, при нулевой задолженности поступил счёт в размере 30 000 – 35 000 р.Отметим, что согласно правилам установки электроприборов в пункте 1.5.27 главы 5 указано, что счётчики должны устанавливаться в сухих помещениях, с диапазоном температур от 0°С до +40°С. А если он стоит на улице, то постоянно будет подвергаться постоянному воздействию атмосферных явлений: дождя, снега, жары. И если температура опускается ниже нуля, счётчик перестаёт нормально работать и начинает «врать», появляется погрешность.Леонтий Красовский по итогам встречи направил депутатский запрос в прокуратуру.- Сейчас идет прокурорская проверка, по итогам будут выявлены, возможно, конкретные факты. Мы продолжаем работать, будем держать эту ситуацию на контроле.Также было принято решение о подаче депутатского запроса в Ростехнадзор, коллективного обращения в суд по изменению акта разграничения границ и возможности перемещать приборы учёта.