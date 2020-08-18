В Улан-Удэ прибыл первый бэушный трамвай из Москвы

Они отработали в столице России по 11-13 лет





В столицу Бурятии сегодня прибыл первый из 10 московских бэушных трамваев, бесплатно переданных Улан-Удэ. Сейчас трамвай размещен в депо, где специалисты проведут необходимые технические работы перед его выходом на линию. Еще четыре московских вагона привезут до конца недели, остальные пять трамваев – до конца сентября. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, отметив это событие как «хорошую новость».

«Их пробег составляет порядка 500-600 тысяч километров, тогда как норма списания – 1,12 миллиона километров. То есть они еще послужат горожанам», отметил Игорь Шутенков.





«Это говорит, прежде всего, об экономике страны в целом. Пока мы будем ездить на б/у трамваях, автобусах, машинах - это отрицательный показатель экономики страны! И не уместно этим хвастаться в соцсетях», пишут пользователи.





Впрочем, эту точку зрения разделяют не все. «У нас бегают и еще старее вагоны. Чего плеваться от подарка, если денег на новые нет...», считает один из улан-удэнцев.

По словам градоначальника, трамваи планировалось привезти ещё к началу лета, но свои коррективы внесли ограничения в связи с режим самоизоляции по коронавирусной инфекции.Как сообщил мэр, десять вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода выпуска 2007-2009 гг. «находятся в удовлетворительном состоянии».Впрочем, ряд пользователей соцсети радости градоначальника не разделил.«В Москве выкинули как старые, в Улан-Удэ пришли как новые. Новые достижения от Единой России! На хрена делать новое, когда можно отремонтировать и слить старое», написал один из горожан.«Я бы не был так критичен. Трамваи в исправном состоянии. Для нас это возможность расширить парк трамваев. Да, вагоны подержанные, но горожанам ещё послужат», - ответил ему Игорь Шутенков.Впрочем, этот довод убедил не всех:«После «Львят» это выглядит по-другому. Но и не надо забывать, что живём мы всё таки в 21 веке. И как говорят по ТВ, Россия самая богатая страна. Где богатая? Если старые трамваи в провинцию сливают как достижение прогресса. Это даже кроме как убогость и назвать то не могу. Жаль страну и народ».Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова в соцсетях