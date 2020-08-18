«Молоко Бурятии» возобновило иногородние поставки

С июля компания практически вышла на объемы производства 2019 года



Агрохолдинг «Молоко Бурятии» с июля практически вышло на объемы производства 2019 года и произвело первые поставки продукции в соседние регионы: в Иркутскую область и Забайкальский край, сообщили в минсельхозе республики.



Компания увеличивает закупки сырья для стабильной работы загрузки производственных ведет мощностей. С февраля предприятием проведена большая работа по погашению задолженности, сложившейся перед поставщиками сырья и оставшейся от прежних собственников предприятия.



«Для стабильной работы предприятие заинтересовано в закупе большого объема сырья. С июля мы практически вышли на объемы производства 2019 года и произвели первые поставки продукции в соседние регионы в Иркутскую область и Забайкальский край. Более 200 тысяч пачек молока торговой марки «Край Родимый» различной жирности произведено с апреля на линии «TetraPak», - рассказал генеральный директор компании, Доржи Абзаев.



На сегодня реализовано более уже 700 тонн продукции завода в торговые сети Бурятии, открыты собственные торговые точки на территории базы «Контакт» и торговой площади «Фортуна».

«В настоящее время производственные мощности «Молока Бурятии» позволяют перерабатывать в сутки до 90 тонн молока, поэтому компанией прорабатываются все каналы закупа молока, восстанавливаются контакты с сельскохозяйственными кооперативами в районах республики для загрузки мощностей предприятия. Это дополнительный стимул в развитии наших хозяйств», - отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.



Он также отметил, что стоит задача по увеличению производства товарного молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Для этого действуют различные меры государственной поддержки. Так, на приобретение племенного молочного скота предусмотрена компенсация в размере 90% от произведенных затрат. Также есть льготные инвестиционные кредиты до 5% годовых на строительство ферм и приобретение технологического оборудования. Кроме того, государством практически полностью восстанавливаются затраты на искусственное осеменение, компенсируется половина затрат на технику для заготовки кормов. С 2021 года появится новый вид государственной грантовой поддержки «Агропрогресс».



Напомним, по итогам 2019 года в Бурятии было произведено 121,7 тысячи тонн молока, из них в сельхозорганизациях и КФХ 13,8 тысячи тонн. Всего же производственные мощности региона позволяют перерабатывать 55 тысяч тонн сырого молока в год.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz







