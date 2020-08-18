Приставы Бурятии взыскали ущерб с виновника ДТП, уехавшего в Сочи

Долг более 450 тысяч рублей он погасил лично, вернувшись из Краснодарского края



Судебные приставы Бурятии взыскали с виновника аварии и страховой компании ущерб, причиненный улан-удэнке в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в республиканском УФССП.



В судебном порядке владелица транспортного средства доказала вину водителя автомобиля, не уступившего дорогу на перекрестке неравнозначных дорог. Из-за столкновения автомобилю пострадавшей были причинены значительные повреждения. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение о взыскании ущерба с виновника ДТП и страховой компании, в которой была застрахована машина виновника по ОСАГО.



Страховой компанией задолженность в размере свыше 124 тысяч рублей была оплачена сразу же в рамках отдельного исполнительного производства и переведена на счет пострадавшей. Однако сам виновник ДТП не торопился оплачивать установленный судом материальный ущерб в размере 453 тысяч рублей.



Как стало известно, должник переехал в Сочи и устроился там на работу. Судебным приставом было вынесено постановление об удержании задолженности из заработной платы, что позволило погасить 20% задолженности. После чего должник вернулся в Улан-Удэ и возместил оставшуюся сумму пострадавшей на приеме у судебного пристава-исполнителя посредством платежных систем.



На сегодняшний день задолженности возмещены в полном объеме, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением.



Фото: r03.fssp.gov.ru

