В Улан-Удэ джип пытался «перейти» дорогу по пешеходному переходу

Необычный случай автохамства зафиксировали на улице Тобольской





В Улан-Удэ водители дорогих внедорожников не перестают удивлять горожан. Если парковка на тротуарах и газонах в столице Бурятии давно уже стала обычным делом, то сегодняшний случай может занять одно из почетных мест в списке автохамства.

В паблике «Аноним 03» появились фотографии с улицы Тобольской, где дорогой черный внедорожник, выехав из дворов, заехал через тротуар прямо на выход к пешеходному переходу, вынудив женщину с двумя детьми сдвинуться на газон.







Увиденное возмутило подписчиков паблика. Читатели советуют автору фотографий отправить их в ГИБДД.Фото: «Аноним 03»