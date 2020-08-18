ВЦИОМ: Самое значимое изобретение XX века – интернет

В XXI веке главными изобретениями стали бионические протезы и смартфон, считают россияне
Изобретением XX века, решительным образом изменившим жизнь человека, в первую очередь россияне называют интернет — 61%, за десять лет эта доля увеличилась на 19%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о том, какие изобретения XX и XXI веков россияне считают изменившими жизнь человечества.
На втором месте находится телефон, в том числе мобильный (54%), но его значимость снижается в глазах наших соотечественников — минус 19% с 2010 года. Считают изменившим жизнь людей изобретением банковские карты 30% россиян, компьютер - 27% (его значимость снизилась в два раза за последние 10 лет — на 26%), электрическую лампочку — 26%.
Почти вдвое уменьшилась значимость автомобиля: с 51% до 24%. Самолет относят к значимым изобретениям прошлого века 22% россиян (−8%), телевизор - 18% (−11%), холодильник - 17% (−14%).
Значимыми, изменившими жизнь людей изобретениями XXI века россияне считают в первую очередь бионические протезы рук и ног (36%). Также в этот список вошли: смартфон (31%), социальные сети (22%), имплантаты сетчатки (22%). Значимость изобретения солнечных батарей признают 17% россиян, 3D-принтера - 15%, «умного дома» - 15%, а первого частного суборбитального пилотируемого космического корабля - 12% наших соотечественников.
Фото: pixabay.coml
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