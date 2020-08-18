Конфликт вокруг 97-го маршрута «разруливают» в мэрии Улан-Удэ

Серия разбирательств в УФАС не сняла проблемы конкуренции за право перевозки



В Комитете по транспорту Улан-Удэ сегодня прошло совещание с представителями организаций, занимавшимися ранее перевозками по маршруту № 97 (97 «Квартал»). Перевозчикам предложены варианты трудоустройства водительского состава на этом же маршруте, распределения водителей и подвижного состава на маршрутах, где существует недостаток машин, а также защиты прав и законных интересов в рамках правового поля.



Ранее в интернете появилась информация о забастовке водителей этого маршрута. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Бурятии, ситуация с работой маршрута № 97 (97 «Квартал») мониторится ежедневно. Проверяется регулярность движения автобусов. В рамках совместных рейдов с представителями транспортной инспекции ведется проверка соблюдения лицензионных требований новым перевозчиком.



Как поясняют в муниципалитете, право на перевозки по городскому маршруту № 97 и 97 «Квартал» в результате конкурсных процедур выиграло ООО «Южный», которое начало работу на маршруте с 11 июля. До этого в



Ранее на этом маршруте перевозками занималось «Дархан-Авто» в составе договора простого товарищества с тремя другими лицензиатами - ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. Однако действие их свидетельства на право перевозок по городскому маршруту № 97, 97 «Квартал», выданного в 2018 году, было прекращено решением Арбитражного суда Бурятии по жалобе одного из сторонних перевозчиков. Суть претензии была в том, что ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. было предоставлено право осуществления перевозок в обход конкурсных процедур на основе договора простого товарищества.



Обращает на себя внимание то, что конкуренция за 97-й маршрут развернулась на фоне явного кризиса маршрутных перевозок в Улан-Удэ, который признают республиканские и городские власти.



Фото: ulan-ude-info.ru В Комитете по транспорту Улан-Удэ сегодня прошло совещание с представителями организаций, занимавшимися ранее перевозками по маршруту № 97 (97 «Квартал»). Перевозчикам предложены варианты трудоустройства водительского состава на этом же маршруте, распределения водителей и подвижного состава на маршрутах, где существует недостаток машин, а также защиты прав и законных интересов в рамках правового поля.Ранее в интернете появилась информация о забастовке водителей этого маршрута. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Бурятии, ситуация с работой маршрута № 97 (97 «Квартал») мониторится ежедневно. Проверяется регулярность движения автобусов. В рамках совместных рейдов с представителями транспортной инспекции ведется проверка соблюдения лицензионных требований новым перевозчиком.Как поясняют в муниципалитете, право на перевозки по городскому маршруту № 97 и 97 «Квартал» в результате конкурсных процедур выиграло ООО «Южный», которое начало работу на маршруте с 11 июля. До этого в Бурятском УФАС прошли рассмотрения серии жалоб , авторы которых безрезультатно оспаривали допуск к конкурсу ООО «Южный», ставшего в итоге победителем торгов.Ранее на этом маршруте перевозками занималось «Дархан-Авто» в составе договора простого товарищества с тремя другими лицензиатами - ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. Однако действие их свидетельства на право перевозок по городскому маршруту № 97, 97 «Квартал», выданного в 2018 году, было прекращено решением Арбитражного суда Бурятии по жалобе одного из сторонних перевозчиков. Суть претензии была в том, что ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. было предоставлено право осуществления перевозок в обход конкурсных процедур на основе договора простого товарищества.Обращает на себя внимание то, что конкуренция за 97-й маршрут развернулась на фоне явного кризиса маршрутных перевозок в Улан-Удэ, который признают республиканские и городские власти. Как сообщал «Номер один» , из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса пассажиропоток на городских маршрутах значительно уменьшился, что повлекло за собой устойчивый отток подвижного состава у частных перевозчиков в Улан-Удэ. Так, на 1 мая городской автопарк снизился с 1415 единиц до 1290 единиц. Сокращение парка во многом связано и с низкими тарифами. Уровень доходов перевозчиков не обеспечивает возможность обновления подвижного состава и не покрывает объем затрат на исполнение законодательных требований к регулярным перевозкам.Фото: ulan-ude-info.ru