Браконьеры, трепещите!

Охрана – дело недешевое. Чтобы, например, бороться с браконьерами, нужно нехило раскошелиться

Во-первых, вызвать уважение у браконьеров с помощью дорогих авто, золотых часов и тому подобных предметов роскоши. Во-вторых, закупиться спецтехникой для поимки нарушителей, но это уже второстепенное.

Конечно, это все шутки. Реальность такова: «Бурятии выделены 220 млн рублей дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение транспорта и оборудования для органов рыбоохраны», - данное сообщение выдала пресс-служба Минсельхозпрода республики.На эти деньги планируется закупить вездеходы, снегоходы, лодки и прочие атрибуты защитников омуля. Вопрос - неужели теперь омуль действительно будут охранять, а не как раньше?Ведь запрет на вылов действует уже давно. Но купить запрещенную рыбку в Улан-Удэ дело нехитрое. Омулем торгуют, причем не особенно скрываясь.Получается, что рыбоохрана у нас подобно почтальону Печкину: «Я раньше почему браконьеров не ловил? Потому что у меня вездехода не было…».Впрочем, если 220 млн будут потрачены, а омуль из продажи так и не пропадет, значит, пора задавать вопросы…Нарисовал Укусика Покусай