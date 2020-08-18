Минкультуры Бурятии рекламирует военную службу

По заказу ведомства и 36-й общевойсковой армии ВВО на реальных учениях сняли клип о контрактниках





В Бурятии сняли музыкальный клип о военной службе. Проект реализован по заказу министерства культуры региона и 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа, сообщили в Республиканском центре народного творчества.

«Песня пишется обычно не сразу. Здесь самое главное не потерять мелодию, пока она звучит в голове, успеть ее записать. А начинается вся работа со слов, конечно. Что касается автора слов, Виктора Панькова, мы с ним работаем не первый раз. Виктор очень надежный, творческий человек. Работать с ним, что называется, в удовольствие, вместе мы написали несколько песен», - рассказывает композитор Павел Карелов. - Мелодию мы сделали в современном стиле с гитарным «шармом». Записали талантливого гитариста Сергея Коноваленкова. С живой гитарой песня стала звучать намного круче. Много времени у нас ушло на подготовку, запись, мастеринг трека. Надеемся на отличный результат, ждем откликов слушателей и зрителей».









Песню о сильных духом мужчинах, защитниках Отчизны написал успешный творческий тандем композитора Павла Карелова и поэта Виктора Панькова. Виктор также стал исполнителем и главным героем клипа. Певец и видеооператоры съемочной группы Nemo Production побывали на настоящих учениях в полевых условиях и наравне с бойцами прошли тренировочную полосу препятствий. Съемки прошли в подразделениях 36-й армии.Фото:РЦНТ