В Баргузинском районе Бурятии подтопило дороги

После дождей здесь поднялась река Баргузин; угрозы подтопления населенных пунктов нет



В Баргузинском районе Бурятии после сильных дождей поднялся уровень воды в реке Баргузин. В результате подтоплен низменный участок региональной автомобильной дороги Улан-Удэ-Курумкан-Новый Уоян в местности Буксыкен, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



В связи с этим сквозной проезд до села Баянгол, включая населенные пункты Хилгана, Борогол, Хара-Усун, Соел, временно закрыт. Имеется объездная дорога через село. Баргузин.



Также подтоплен низменный участок автомобильной дороги местного значения Шапеньково-Уро-Душелан-Суво-Бодон-Ина-Баянгол-Соел-Хилгана-Буксыкен в районе улуса Соел. Силами администрации Баргузинского района проведена отсыпка дорожного полотна, решается вопрос о проведении реконструкции моста.



Мост через речку Мандай находится в аварийном состоянии, движение большегрузного транспорта временно невозможно.



На территории нескольких сельских поселений введен режим «Повышенная готовность», ведется постоянный мониторинг ситуации, организовано информирование населения, угрозы подтопления населенных пунктов нет.



Фото: 03.mchs.gov.ru

