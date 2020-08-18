В Бурятии полицейские изъяли около 39 килограммов марихуаны

Задержанию сборщиков конопли предшествовала погоня за их внедорожником

В результате преследования автопатрулями ГАИ и Росгвардии автомобиль был блокирован и остановлен в семи километрах от села Курумкан. В салоне внедорожника находились двое мужчин 33 и 29 лет, а также 19-летний молодой человек. В багажнике и салоне автомобиля правоохранителями обнаружено и изъято 15 полимерных мешков с массой растительного происхождения. По заключению экспертизы установлено, что изъятое – марихуана общей массой около 39 килограммов, сообщили в республиканском МВД.









В Бурятии ранним утром на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан сотрудники госавтоинспекции заметили внедорожник, водитель которого, проигнорировав требования дорожных полицейских об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.Задержанные пояснили, что наркотическое средство они заготовили для собственного употребления и перевозили его в Баргузинский район, где проживают.По предварительной информации, задержанные находились в состоянии наркотического опьянения, решается вопрос об их привлечении к административной ответственности. Кроме того в отношении водителя и пассажиров составлены административные протоколы за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции.Возбуждено уголовное, ведется следствие.Фото и видео: МВД по Бурятии