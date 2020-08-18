В Бурятии раскритиковали «экспресс-суды» по изъятию детей из семьи

В Народном Хурале республики готовы обсуждать вариант поправок в Семейный кодекс РФ, предложенный группой Мизулиной



В Народном Хурале Бурятии обсудили внесенные в Государственную думу РФ законопроекты по изменению некоторых частей Семейного кодекса. Сегодня эти поправки активно обсуждаются в российских регионах, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



В итоге участники совещания пришли к выводу, что проект закона «Клишаса-Крашенинникова» допускает много расплывчатых определений и требует доработки. В первую очередь критике подверглись так называемые «экспресс-суды» и сроки изъятия ребенка из семьи.



По поправкам, которые внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, общественники и депутаты высказали свои замечания, но в целом одобрили. «Если этот законопроект будет принят Госдумой в первом чтении, республиканский парламент обсудит его и внесет свои предложения», - сказал Игорь Марковец, председатель Комитета Народного Хурала по социальной политике



Мнения присутствующих по поводу содержательной части предлагаемых изменений федерального законодательства разделились. В основном критике подверглись сроки, в которые необходимо произвести процедуру изъятия детей из семьи, если их жизни и здоровью угрожает опасность, уточняет пресс-служба республиканского парламента.



«Есть серьезные спорные моменты. В Народный Хурал по данным законопроектам поступило 47 обращений. Против законопроекта «Клишаса-Крашенинникова» по «экспресс-судам» и сроку изъятия ребенка из семьи в течение 24 часов, выступили наши детский омбудсмен и общественные организации. Получается, что существующую сегодня административную процедуру изъятия детей из семьи органами опеки хотят заменить на судебную. Все это вызывает разные мнения. Поэтому мы пригласили всех заинтересованных, чтобы обсудить, высказать свою точку зрения по поводу вносимых депутатами Госдумы изменений», - отметил председатель Комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец.



Во время обсуждения федеральных законопроектов участники совещания сошлись во мнении, что 24 часа с момента заявления – это слишком малый срок для сбора документов, которые смогут подтвердить, что семья благополучная.



«Практика показывает, что суды по вопросам детей – достаточно затяжной процесс, в котором следует учесть все обстоятельства. А здесь законодатель предоставляет всего лишь 24 часа для того, чтобы представить суду документы, подтверждающие надлежащее исполнение родительских обязанностей. Это затруднительно, как для истца, так и для родителя. И с этим возникают опасения, что судебные органы будут вынуждены рассматривать заявление автоматически, для того, чтобы не нарушать установленные сроки, так сказать «по шаблону», - выразила мнение уполномоченный по правам ребенка Бурятии Наталья Ганькина.



С такой позицией согласился депутат Народного Хурала Игорь Бобков. «Что побуждало разработчиков этого законопроекта остановиться на этой пресловутой цифре – «24 часа»? Для чего нужна такая колоссальная спешка? Сегодня, если есть непосредственная угроза здоровью или жизни ребенка, органы опеки могут незамедлительно забрать ребенка», - высказался парламентарий.



В рабочем совещании приняли участие председатель Комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец, депутаты Тумэн Дондоков, Игорь Бобков, Андреян Зыбынов, Сергей Дорош, Галан Гунзынов. Среди приглашенных – уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, общественники, представители профильных министерств и ведомств.



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