Пощады не будет

По ремонту дороги в «сотых» кварталах Улан-Удэ тоже выпишут предписание





Депутаты Улан-Удэнского горсовета проверили очередной дорожный объект, который ремонтируется в нынешнем году. На сей раз им стала дорога от 113 микрорайона до 115 микрорайона. «Сотые» - это направление перспективного развития г. Улан-Удэ. В последние годы здесь одна за другой вырастают многоэтажки. Жителей необходимо обеспечить нормальными условиями, в т. ч. дорожными. Работа идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Генподрядчиком является ООО «Нардеван-Строй».

Контрольная группа прошла ремонтируемый участок от начала до конца. Процент выполнения работ здесь довольно высокий, поэтому и было решено сделать выезд сюда.







Качество установки подрядчиком бордюров порой было такое, что депутаты вытаскивали их просто руками. Возмущали заметные щели между бордюрным камнем и бетонным окружением. Толкнут ногой бордюр и он шатается. А ведь должен сидеть, как влитой.





В одном месте депутат Бурдиков измерил высоту бордюра, оказалось, что он слишком выдается вверх - недостаточно залит бетоном. В другом месте депутат Дмитрий Турченюк взял и легко разбил положенный строителями бетон. На заасфальтированных «карманах» для остановки транспорта бросился в глаза асфальт. Он выглядел каким-то рыхлым, недостаточно прикатанным. Его ковырнули имевшейся депутатской лопаткой раз-другой и тот, что называется, посыпался. Это шокировало членов инициативной группы.





«Хорошо. С проектировщиком отработаем изменение радиуса», - согласился Павел Малых, заместитель директора «Улан-Удэстройзаказчика».







«Я неоднократно делал предложения «Улан-Удэстройзаказчику» брать на выезды необходимые документы, сметы и т. д. Он постоянно участвует в наших выездах, знает на какой объект поедем. Чтобы наша инициативная группа знала, где должен быть тротуар, где ограждение, для чего сделан проход в бордюрах, есть там «колодец» или нет…. Иначе задаем вопрос, нам отвечают – этого нет в смете, а проверить не можем, потому что сметы нет под рукой», - сказал он.





Ожидалось, что работы на дороге завершатся к 1 сентября. Но, видимо, все передвигается.





Данная дорога относится к категории дорог в жилой застройке. Участок, на котором запланировали сделать ремонт, – 1,2 км. Из бюджета на ремонт предусмотрено почти 43 млн. рублей. Традиционно, в контрольном выезде участвовали представители «Улан-Удэстройзаказчика», администрации Октябрьского района, общественники.«Вот за этим домом стоит новый детский сад, построенный для жителей. На месте леса планируется парковая зона. Вот строится новый дом. Предполагается построить еще около девяти многоэтажек. «Сотые» очень сильно развиваются. А дороги этой фактически не было», - рассказывает депутат горсовета Батор Лудупов. Он избран по местному избирательному округу №19 и хорошо знает ситуацию. К тому же, является директором школы №63, расположенной в «сотых» микрорайонах.Осматривали не спеша, переходя с одной стороны на другую. Учтя опыт прошлых проверок, один из депутатов принес с собой небольшую походную лопату типа саперной. С ее помощью подкапывали бордюры с целью посмотреть, на какое основание они уложены. Таких подкопов сделали несколько. К сожалению, то тут, то там выявлялись факты некачественной работы.«Видим, что бордюры сделаны неправильно. Качество бетонной «обоймы» во многих местах – бетона нету», - констатировал в ходе осмотра Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета.«Где бетон?», - то и дело спрашивали подрядчика.Депутаты обратили внимание на самые разные стороны ремонта. В нескольких местах депутат Сергей Бурдиков с коллегами, развернув рулетку, даже измерили ширину проезжей части.«Хотя подрядчик говорит, что асфальт укладывали буквально вчера-позавчерва, но мы видим, что он неплотный. Подрядчик должен будет поработать. При следующей проверке мы посмотрим, что будет с качеством», - отметил Чимит Бальжинимаев.Вызвала подозрение и толщина асфальтового покрытия.«Сотые» микрорайоны с каждым годом будут все оживленнее. Дорожная инфраструктура должна быть максимально практичной. Депутаты и общественники выразили непонимание того, что съезды-въезды на ремонтируемую дорогу сделаны узковатыми. Когда контрольная группа шла с осмотром, к ней постоянно подходили жители, чтобы поднять интересующие проблемы. Они тоже сказали, что надо бы сделать съезды-въезды шире.«Жители, водители спрашивают, есть ли возможность их расширить», - отметили проверяющие.На одном из поворотов дороги встал вопрос, что он слишком крутой и его радиус надо бы сделать больше. «Видно, что уже все в колесах (в следах от шин – прим.). Если большая длинная машина - она обязательно будет выезжать (за пределы поворота – прим.)», - сказал Сергей Бурдиков, осмотрев поворот дороги. Затем предложили кардинальное – сделать поворот по-другому.По его словам, среди сложностей, с которыми столкнулись на объекте, была и ширина проезжей части. Первоначально, ее хотели сделать шесть метров, но по просьбам жителей планы пересмотрели и сделали семь.«У нас здесь уклон. Вода идет к нашим домам. Сейчас сделают ремонт дороги и вода с асфальта пойдет к нам больше, т. к. ей негде впитаться по пути», - посетовал один из местных жителей.После коллективного обсуждения проблемы, пришли к заключению, что в таких местах необходимо сделать валики, которые преграждали бы путь к домам и вынуждали воду течь в нужном направлении.В некоторых местах на дороге между микрорайонами предусмотрена ливневая канализация. Возле одного из накопителей, в который должны стекаться ливневые потоки, возник вопрос – есть ли у накопителя бетонное дно, будут ли откачивать накопившийся объем или вода просачивается вглубь, оставаясь в этой же местности. К окончательному выводу так и не пришли.Примерно такая же ситуация возникла на другом отрезке дороги. По одной версии, план ремонта предусматривал организацию ограждения. По другой – нет. Как избавиться от неясности?Депутат горсовета Жаргал Цыбиков напомнил о своей мысли, которая может сделать контроль еще более эффективным.Вообще, на некоторые такие контрольные выезды приглашаются проектировщики. В контрольном выезде на дорогу между 113 и 115 микрорайонами должны были участвовать проектировщики. Правда, их не было.«Будем, наверное, письменно в приглашении прописывать, чтобы брали с собой проектно-сметную документацию. Чтобы на месте можно было посмотреть – все ли делается согласно проекту. Это будет правильно, поэтому предусмотрим такое», - поддержали проверяющие идею.Видимо, теперь Павел Малых из «Улан-Удэстройзаказчика» будет приносить бумаги.Нынешний сезон имеет особенность в отношении бортовых камней. Раньше в ход шли длинные трехметровые, их устанавливали механическим способом, с помощью техники. В этом году перешли на стандартные метровые.«А с ним работают вручную, ручными инструментами. Поэтому при перемещении, укладке очень часто происходят сколы», - говорит о новых веяниях Сергей Бурдиков.Однако всем ясно, что какие бы изменения ни происходили, дороги, отремонтированные за бюджетный счет, должны быть качественными и долговечными. Это достигается с помощью продуманного проекта и добросовестного исполнения.«Вопросов много. Подходили руководители ТОСов, активисты. Думаю, что благодаря нашей работе многие проблемы здесь решатся. Но еще есть вопросы, например, освещения «сотых» кварталов. В 113, 115 микрорайонах по проекту оно не предусмотрено. Есть вопросы по тротуарам, пешеходным знакам, по ливневым водам много вопросов. Ведь у нас тут и благоустроенные дома, и частный сектор. Здесь надо обязательно этим четко заниматься», - отметил депутат Батор Лудупов.По его мнению, было бы хорошо, если бы в контрольных выездах участвовали и представители ГИБДД.«Я второй раз на таком выезде. Думаю, подобный контроль дает положительные результаты», - сказала Нина Дашиева, член Общественной палаты г. Улан-Удэ. Она выразила возмущение фактами, выявленными на проверенной дороге, несоблюдением нормативов. Общественница увидела в этом безответственность со стороны подрядчика.По окончании осмотра дороги члены инициативной группы подытожили: «До конца августа подрядчик должен устранить все замечания, выявленные сегодня. Мы еще раз сюда приедем и если увидим, что исправления сделаны, то рекомендуем, чтобы работа была продолжена дальше».Проверяющие подчеркнули, что контроль за работой подрядчиков со стороны «Улан-Удэстройзаказчика» не всегда достаточен. «Людей мало у «Улан-Удэстройзаказчика» и управления дорожного строительства. Не всегда успевают проконтролировать», - признали они.Депутаты горсовета предложили, чтобы в следующем дорожно-строительном сезоне за каждой ремонтируемой дорогой был закреплен ответственный и каждый этап проходил приемку, с фотовидеофиксацией. Только после промежуточной приемки должно даваться «добро» на проведение следующего этапа.«В этом году мы получили огромный опыт. Он нам пригодится в следующем», - по-боевому настроены участники контрольного выезда.Как заметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, подрядчики, выходя на торги по дорожным объектам 2021 г., должны иметь в виду, что их «падение» в цене на 15-20 процентов, чтобы выиграть, не позволит им сделать работу качественно. А что будет с плохо работающими?«Прецеденты есть. Не только приостановка работ, но и расторжение контракта», - четко указал он.Фото: «Номер один»