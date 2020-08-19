В Бурятии выздоровели 87% пациентов с COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом достигло в республике 4731



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4731. Это на 32 случая больше, чем было во вторник. В Улан-Удэ - 2665 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4072 человек, умерли 47 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 32 новых случаев COVID-19: девять человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 966 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 315 больных. Из них 30 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 297 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - трое, на ИВЛ - один старше 80 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся девять человек, старше 65 лет – четверо, на ИВЛ трое больных, старше 65 - нет.



В одном обсерваторе находится 12 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1795 человек, с нарастающим итогом – от 270 987 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии на 18 августа выздоровели 87% пациентов с COVID-19, сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Неделей ранее этот показатель составлял 84%. Регион находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 46 341 случай заболевания коронавирусом, более половины (81%) жителей выздоровели. Это третий результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Уральском федеральном округе – 84%, наименьший - в Северо-Западном федеральном округе – 75%. В целом показатель по стране чуть ниже показателя по ДФО и составляет 80%.



Фото: pixabay.com

