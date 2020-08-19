В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в грабеже

Мужчина и женщина похитили сумку у 62-летней пенсионерки возле торгово-развлекательного центра



В Улан-Удэ сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находившимся на маршруте патрулирования в Советском районе, поступила ориентировка на двух человек, которые ограбили пенсионерку.



Грабеж сумки у 62-летней женщины, приехавшей в столицу Бурятии из Кижингинского района, подозреваемые совершили возле торгово-развлекательного центра в Советском районе. Потерпевшая пенсионерка сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники полиции просмотрели видео с камер наблюдения и передали ориентировку всем наружным нарядам.



В ходе отработки территории подозреваемые были замечены росгвардейцами на улице Смолина. Увидев патрульный автомобиль, они попытались скрыться, но были задержаны.



Задержанные ране судимый 52-летний мужчина и 46-летняя женщина были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



Органами следствия возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Фото: Росгвардия

