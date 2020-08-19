Приставы обязали речной порт Улан-Удэ выпустить осетров в Селенгу

В итоге 92 тысяч экземпляров молоди царь-рыбы пополнили главный приток Байкала



В Улан-Удэ судебные приставы обязали открытое акционерное общество «Речной порт Улан-Удэ» принять меры по компенсации причиненного вреда водным биологическим ресурсам рек Селенга и Уда при проведении технических работ, сообщили в УФСПП по Бурятии.



Напомним, в 2017 году Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил исковые требования Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора к ОАО «Речной порт Улан-Удэ» и обязал заняться воспроизводством омуля в зоне своей деятельности.



Исковые требования прокуратуры к ОАО «Речной порт Улан-Удэ» связаны с тем обстоятельством, что предприятие ведет активную добычу песчано-гравийной смеси в русле реки Селенга на месторождении «Юговское» и «Малоуланское», а также по устройству технологической ледовой переправы через реку Уда на острове Кумысский.



По причине негативного воздействия на природу на организацию была возложена обязанность по ежегодному выпуску молоди омуля. Однако, представитель ОАО «Речной порт Улан-Удэ» обратилась в суд с заявлением заменить выпуск в водный объект байкальского омуля на наиболее перспективный в промысловом отношении вид – осетра в Байкальский рыбохозяйственный бассейн. В связи с отсутствием возможности выпуска молоди омуля, суд требования заявителей удовлетворил в полном объеме.



Для исполнения судебного решения речной порт произвел выпуск 92 тыс штук молоди осетра. Из них в русло Селенги – 59 866 экземпляров, а в Уду - 32 400. Таким образом, решение суда исполнено в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



К слову, как рассказывают старожилы, еще в 60-е годы прошлого века, в эпоху СССР, осетры в Селенге водились и даже редко, но, все-таки, попадались рыбакам.



Фото: Байкалрыбвод

