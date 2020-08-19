Отток населения из Бурятии за полгода составил всего 23 человека

В республику переехали более 6400 человек, но межрегиональные и международные обмены очень противоречивы

Миграционный отток населения из Бурятии за январь – июнь нынешнего года составил 23 человека. В республику прибыло 6402 и выбыло 6425 человек, сообщает Бурятстат.Основная часть мигрантов (92,2 %) перемещалась в пределах России. В границах республики совершено 62,6 % перемещений. Прирост населения отмечен по Иволгинскому (944 человек), Тарбагатайскому (242 человека) и Заиграевскому (235 человек) районам, а также по Северобайкальску (144 человека). Значительный отток населения наблюдался из Улан-Удэ (1531 человек), Джидинского (128 человек), Закаменского (64 человека), а также из Кижингинского (47 человек) районов. Миграционный прирост в районах республики, приравненных к Крайнему Северу, составил 95 человек.В общем объеме миграционных потоков удельный вес межрегиональной миграции составил 29,6%. Прирост населения республики за счет межрегиональной миграции составил 64 человека. Из других регионов России в республику прибыло 5110 и выбыло 5046 человек. Прирост населения произошел в основном за счет миграционного обмена с регионами Сибирского федерального округа – 405, в том числе с Красноярским краем – 210, Иркутской областью – 195 человек.В результате миграционного обмена наибольший отток населения отмечен в регионы Южного федерального округа – 178, в том числе в Краснодарский край – 112; в регионы Северо-Западного федерального округа – 136, в том числе в Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 82 человека.По Дальневосточному федеральному округу миграционное сальдо Республики Бурятия было отрицательным, отток населения составил четыре человека. Наибольший отток населения сложился с Сахалинской областью – 37, Камчатским краем – 21 и с Якутией – 17 человек. В то же время население республики пополнилось за счет Хабаровского и Забайкальского краев – 34 и 32 человека соответственно.Доля международной миграции в общем миграционном потоке составила 7,8 %. Убыль населения республики за счет международной миграции составила 87 человек: из зарубежных стран в республику прибыло 1292 и выбыло 1379 человек. Наибольшую долю в миграционном оттоке населения составляют мигранты в Китай – 282, Киргизию – 60 и Армению – 37 человек.Фото: airportbaikal.ru