В Улан-Удэ стоимость проезда в маршрутках вырастет до 24 рублей

Поездка в трамвае будет стоить 18 рублей
На официальном сайте администрации Улан-Удэ опубликованы проекты решений горсовета, касающиеся повышения тарифов на перевозку пассажиров в маршрутках и трамваях. На данный момент документы находятся на стадии антикоррупционной экспертизы.
Согласно проектам, стоимость проезда в маршрутке вырастет с 20 до 24 рублей, в трамвае – с 15 до 18 рублей. При этом стоимость месячного проездного билета в трамвае для граждан составит 1080 рублей, для школьников - 540 рублей.
Тариф на проезд в маршрутках, работающих в экспрессном и полуэкспрессном режимах, составит 28 рублей.
Когда будут приняты и подписаны данные решения, пока не известно. Вероятнее всего, это случится уже до конца текущего года.
Напомним, о необходимости повышения стоимости проезда перевозчики говорят еще с прошлого года, однако власти затягивали принятие непопулярного решения. Сами перевозчики предлагали поднять стоимость проезда до 28 рублей, ссылаясь на рост цен на ГСМ и покупку нового оборудования.
Вопрос повышения цен на проезд обсуждалась недавно и в Хурале Бурятии на комиссия по социально-экономическому развитию Улан-Удэ. Там было озвучено, что в 2020 году парк автобусов Улан-Удэ по сравнению с предыдущими годами сократился почти на 20 процентов. Отток частных перевозчиков увеличился в марте-апреле из-за трехкратного уменьшения пассажиропотока. Перевозчики говорят о том, что собираемой выручки хватает сегодня только на заправку автобусов, и то, зачастую, на неполный день. Нет средств на ремонт и установку контрольно-кассовых аппаратов, которые станут обязательными с 1 октября этого года.
Фото: «Номер один»
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