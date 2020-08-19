В Улан-Удэ стоимость проезда в маршрутках вырастет до 24 рублей

Поездка в трамвае будет стоить 18 рублей





На официальном сайте администрации Улан-Удэ опубликованы проекты решений горсовета, касающиеся повышения тарифов на перевозку пассажиров в маршрутках и трамваях. На данный момент документы находятся на стадии антикоррупционной экспертизы.