Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» преображается

Сделано 80 процентов запланированных работ





В Улан-Удэ завершаются работы по обновлению одного из памятных мест города – сквера, посвященного выходцам из Бурятии, погибшим в Афганистане. Со временем значение сквера расширилось. Сейчас он также посвящен тем, кто погиб, исполняя свой воинский долг в Чечне и в других военных кампаниях.

«Министерство следит за реализацией нацпроекта. Недавно были в Кяхте. Сейчас – Улан-Удэ. Эта территория, сквер, была определена рейтинговым голосованием наших граждан. Работы идут по графику, финансирование обеспечено. Задачи, поставленные в рамках заключенного контракта, выполняются», - положительно отметил Николай Рузавин, осматривая площадку, где активно работали строители.





«Безусловно, будут изготовлены новые фотографии. Мы с городом этот вопрос обговорили, заказ размещен. Сейчас надо уже думать о церемонии открытия, прорабатывать сценарий его проведения, чтобы была определенная торжественность – торжественность со слезами на глазах», - пояснил положение и перспективы Николай Рузавин.





Кстати, здесь смонтирована импортная система полива. «Полив каждого сектора будет производиться отдельно. Какой сектор надо – тот и будет поливаться. При включении воды, появлении напора, выходят разбрызгиватели – сами поднимаются из земли. Сейчас они в земле и их никто не видит. Осенью, когда наступят холода, мы закроем воду и продуем систему. Для этого установлен насос и компрессор. И нигде не будет разморозки системы», - сообщила о некоторых новинках Галина Шарахаева, директор ООО «Стройсервис».





Увеличены размеры площадки, на которой в сквере можно проводить различные мероприятия. Сделана сцена для выступлений. При разработке проекта модернизации сквера учитывались пожелания участников афганской, чеченской войн.





Сквер стал визуально доступнее. Убран двухметровый забор по периметру. Новый – гораздо ниже.







Главным элементом сквера является, как известно, большой монумент «Черный тюльпан». Невдалеке от него – БМД. Недавно был торжественно установлен памятник Герою России Алдару Цыренжапову, ценою своей жизни спасшего боевой корабль, на котором произошло ЧП. Создался целый комплекс.И теперь это памятное патриотическое место, находящееся на стыке оживленных магистральных улицах города, становится внушительнее, удобнее, благоустроеннее. Недавно место работ посетил министр строительства Бурятии Николай Рузавин. В сопровождении представителей горадминистрации и компании-подрядчика он ознакомился с текущим положением.Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Она, в частности, касается дворовых территорий, а также общественных. В свою очередь данная программа – это часть крупного федерального нацпроекта «Жилье и городская среда», запущенного для выполнения Указов Президента России.Стоимость работ – 44,62 млн. рублей. Из них федеральный бюджет выделил 43,72 млн., а остальное – республиканский и местный.По его словам, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» еще предстоит провести облицовку гранитом, завершить работы по благоустройству и др.«Электроснабжение уже практически завершено», - отметил министр.Реконструкция сквера сопровождалась неприятным инцидентом, когда в ходе работ на памятной стене, где располагались портреты погибших, рабочие пробили насквозь некоторые из них. После инцидента подрядчика менять не стали - он (фирма «Стройсервис») правильно оценил происшествие и сделал полагающийся вывод. В целом, претензий к строителям нет. Подрядчик – местный, с большим опытом работы.Площадь сквера осталась практически такой же, какой была. Сделаны определенные изменения по парковке, по расположению детской площадки. Основная концепция сквера, привычная улан-удэнцам, сохранена.Детская площадка предполагается в военном стиле.Работы по проектированию заняли почти полгода. Сначала проектом занималась фирма из Ярославля, но работа как-то не пошла и деловые отношения с ней позднее пришлось расторгнуть. На смену ярославцам пришли местные проектировщики.«Каждое утро у нас здесь в восемь часов утра совещание. Подрядчик отчитывается, потом выдаем подрядчику задание», - доложили представители комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ.В ходе работ покрасили «Черный тюльпан». Существовавшая ротонда убрана. Поставлен камень в память о всех воинах из республики, участвовавших в локальных конфликтах. В максимальной возможности здесь предусмотрено озеленение. Будут новые лавочки с навесом, который защитит сидящих от солнца и дождя.В сквере поменяли всю тротуарную плитку. Прежнюю демонтировали и складировали на территории муниципального «Комбината по благоустройству г. Улан-Удэ». Ее планируют передать школам, чтобы они вымостили ею места в своих дворах, где ходят школьники. Это повысит благоустройство школьных территорий.Стены, на которых располагались портреты, удлинены. «С учетом новых войн, памятные доски уже не входили», - отметили представители комитета.Как доложили министру строительства, гранит, необходимый для работ, полностью пришел в Улан-Удэ. Он пойдет на отделку памятных стен, сцены, и постамент, на котором установлена боевая машина десанта, также ставшая узнаваемым символом патриотического сквера, аналогично получит гранитную отделку.«Раньше БМД была «спрятана» в глубине. Теперь ее вынесли ближе к ограждению, к дорогам. Здесь еще планируются флагштоки», - рассказали Николаю Рузавину.Упомянутая детская площадка уже отгружена и едет в Улан-Удэ.«Это будет детская военная техника – ракеты, «катюши», танки, военные грузовики. Чтобы было интересно погрузиться в такую тематическую зону. Первоначально было другое, обычная детская композиция, но в процессе изменили. Участники боевых действий выразили пожелание, что неплохо было бы сделать тематическую», - рассказали в ходе рабочей поездки министра.Работы здесь выполнены на 80 процентов.По проекту «Формирование комфортной городской среды» в г. Улан-Удэ в текущем году намечено освоить 144,1 млн. рублей. Помимо одной общественной территории (данный сквер «Ровесникам, ушедшим в бой») они предназначены для 56 дворовых территорий.А если говорить о всей Бурятии, то будет освоено 283,6 млн. рублей. Как видим, на столицу республики приходится практически половина общебурятской суммы.Фото: «Номер один»