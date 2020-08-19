Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» преображается

Сделано 80 процентов запланированных работ
В Улан-Удэ завершаются работы по обновлению одного из памятных мест города – сквера, посвященного выходцам из Бурятии, погибшим в Афганистане. Со временем значение сквера расширилось. Сейчас он также посвящен тем, кто погиб, исполняя свой воинский долг в Чечне и в других военных кампаниях.
В честь погибших
Главным элементом сквера является, как известно, большой монумент «Черный тюльпан». Невдалеке от него – БМД. Недавно был торжественно установлен памятник Герою России Алдару Цыренжапову, ценою своей жизни спасшего боевой корабль, на котором произошло ЧП. Создался целый комплекс.
И теперь это памятное патриотическое место, находящееся на стыке оживленных магистральных улицах города, становится внушительнее, удобнее, благоустроеннее. Недавно место работ посетил министр строительства Бурятии Николай Рузавин. В сопровождении представителей горадминистрации и компании-подрядчика он ознакомился с текущим положением.
Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Она, в частности, касается дворовых территорий, а также общественных. В свою очередь данная программа – это часть крупного федерального нацпроекта «Жилье и городская среда», запущенного для выполнения Указов Президента России.
Стоимость работ – 44,62 млн. рублей. Из них федеральный бюджет выделил 43,72 млн., а остальное – республиканский и местный.
«Министерство следит за реализацией нацпроекта. Недавно были в Кяхте. Сейчас – Улан-Удэ. Эта территория, сквер, была определена рейтинговым голосованием наших граждан. Работы идут по графику, финансирование обеспечено. Задачи, поставленные в рамках заключенного контракта, выполняются», - положительно отметил Николай Рузавин, осматривая площадку, где активно работали строители.
По его словам, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» еще предстоит провести облицовку гранитом, завершить работы по благоустройству и др.
«Электроснабжение уже практически завершено», - отметил министр.
Реконструкция сквера сопровождалась неприятным инцидентом, когда в ходе работ на памятной стене, где располагались портреты погибших, рабочие пробили насквозь некоторые из них. После инцидента подрядчика менять не стали - он (фирма «Стройсервис») правильно оценил происшествие и сделал полагающийся вывод. В целом, претензий к строителям нет. Подрядчик – местный, с большим опытом работы.
«Безусловно, будут изготовлены новые фотографии. Мы с городом этот вопрос обговорили, заказ размещен. Сейчас надо уже думать о церемонии открытия, прорабатывать сценарий его проведения, чтобы была определенная торжественность – торжественность со слезами на глазах», - пояснил положение и перспективы Николай Рузавин.
Площадь сквера осталась практически такой же, какой была. Сделаны определенные изменения по парковке, по расположению детской площадки. Основная концепция сквера, привычная улан-удэнцам, сохранена.
Детская площадка предполагается в военном стиле.
Работы по проектированию заняли почти полгода. Сначала проектом занималась фирма из Ярославля, но работа как-то не пошла и деловые отношения с ней позднее пришлось расторгнуть. На смену ярославцам пришли местные проектировщики.
«Каждое утро у нас здесь в восемь часов утра совещание. Подрядчик отчитывается, потом выдаем подрядчику задание», - доложили представители комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ.
Сквер будет любимым местом отдыха
В ходе работ покрасили «Черный тюльпан». Существовавшая ротонда убрана. Поставлен камень в память о всех воинах из республики, участвовавших в локальных конфликтах. В максимальной возможности здесь предусмотрено озеленение. Будут новые лавочки с навесом, который защитит сидящих от солнца и дождя.
Кстати, здесь смонтирована импортная система полива. «Полив каждого сектора будет производиться отдельно. Какой сектор надо – тот и будет поливаться. При включении воды, появлении напора, выходят разбрызгиватели – сами поднимаются из земли. Сейчас они в земле и их никто не видит. Осенью, когда наступят холода, мы закроем воду и продуем систему. Для этого установлен насос и компрессор. И нигде не будет разморозки системы», - сообщила о некоторых новинках Галина Шарахаева, директор ООО «Стройсервис».
В сквере поменяли всю тротуарную плитку. Прежнюю демонтировали и складировали на территории муниципального «Комбината по благоустройству г. Улан-Удэ». Ее планируют передать школам, чтобы они вымостили ею места в своих дворах, где ходят школьники. Это повысит благоустройство школьных территорий.
Стены, на которых располагались портреты, удлинены. «С учетом новых войн, памятные доски уже не входили», - отметили представители комитета.
Увеличены размеры площадки, на которой в сквере можно проводить различные мероприятия. Сделана сцена для выступлений. При разработке проекта модернизации сквера учитывались пожелания участников афганской, чеченской войн.
Как доложили министру строительства, гранит, необходимый для работ, полностью пришел в Улан-Удэ. Он пойдет на отделку памятных стен, сцены, и постамент, на котором установлена боевая машина десанта, также ставшая узнаваемым символом патриотического сквера, аналогично получит гранитную отделку.
«Раньше БМД была «спрятана» в глубине. Теперь ее вынесли ближе к ограждению, к дорогам. Здесь еще планируются флагштоки», - рассказали Николаю Рузавину.
Сквер стал визуально доступнее. Убран двухметровый забор по периметру. Новый – гораздо ниже.
Упомянутая детская площадка уже отгружена и едет в Улан-Удэ.
«Это будет детская военная техника – ракеты, «катюши», танки, военные грузовики. Чтобы было интересно погрузиться в такую тематическую зону. Первоначально было другое, обычная детская композиция, но в процессе изменили. Участники боевых действий выразили пожелание, что неплохо было бы сделать тематическую», - рассказали в ходе рабочей поездки министра.
Работы здесь выполнены на 80 процентов.
По проекту «Формирование комфортной городской среды» в г. Улан-Удэ в текущем году намечено освоить 144,1 млн. рублей. Помимо одной общественной территории (данный сквер «Ровесникам, ушедшим в бой») они предназначены для 56 дворовых территорий.
А если говорить о всей Бурятии, то будет освоено 283,6 млн. рублей. Как видим, на столицу республики приходится практически половина общебурятской суммы.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?