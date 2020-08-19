Мэрия Улан-Удэ требует «работы над ошибками» в подготовке к зиме

В столице Бурятии уже промыты системы отопления большинства домов, но ряд проблем остается



В Улан-Удэ в рамках подготовки к зиме промыто систем отопления у 84% многоквартирных домов. Об этом сообщили представители ресурсоснабжающей организации на очередном совещании по вопросам подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду, которое прошло в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.



Всего проверено 1248 домов. Выдано паспортов готовности 608 домам, еще 640 с замечаниями. Клапанов смешения установлено 531, что составляет 51% от общего количества.



Кроме того, сотрудники ТГК-14 из 50 участков тепловых сетей, общей протяженностью более 14 километров, заменили 39 участков, еще пять в работе. Выполнен и капремонт четырех котлов. По работам выданы замечания, которые подрядчики должны устранить до конца августа.



Впрочем, вопросы к ТГК-14 возникали и по поводу ремонтных работ, которые предполагают вскрытие нового асфальта. Так, к примеру, получилось во дворе по улице Геологическая, 17. После ремонта дорожного покрытия, которого жильцы ждали несколько лет, сотрудники ТГК-14 приступили к работам по замене теплосетей.



«На завтра у нас запланирована приемка щебеночного основания. За сутки отработаем», – сообщил Андрей Соболев, директор «Улан-Удэнского энергетического комплекса» (филиал ТГК-14).



Однако оказалось, что вскрытие нового асфальта возможно еще и по улице Партизанская, где недавно уложили первый слой асфальта.



«Как так получилось, что мы очередную улицу пытаемся вскрывать, которая заасфальтирована? Если вас это устраивает, то меня нет. Зачем просите ордер на земельные работы?», – задал вопрос Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Представители ресурсоснабжающей организации ответили, что это внеплановые работы, связанные с присоединением.



«Я сегодня съездил. Осмотрели участок. В принципе, работы можно организовать без вскрытия. Будем вскрывать участок вдоль дороги до тротуарной дорожки и посмотрим», – рассказал Андрей Соболев.



Далее совещание продолжилось детальным обсуждением трудностей, с которыми сталкиваются городские районы. В частности, в Железнодорожном районе выписано 209 паспортов готовности. Отставание по выдаче паспортов идет по семи управляющим компаниям. Это около 130 домов. По всем этим фактам направлены обращения в муниципальную жилищную инспекцию и в прокуратуру. В Октябрьском районе выдано 268 паспортов готовности. Еще 212 актов с замечаниями. Большая часть из них – по установке клапанов. По промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям район идет с опережением плана. В Советском районе идет отставание по выдаче паспортов. Всего выдано 131 дому из 368.



Сергей Гашев обратился ко всем участникам с просьбой провести «работу над ошибками» – оперативно решить проблемные вопросы.



Фото: ulan-ude-info.ru



