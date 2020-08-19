В Бурятии ровно месяц ищут пропавший Ан-2

Облеты горно-таежных районов Бурятии и Иркутской области и наземная операция не дают результатов



Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», пропавший с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами в Восточных Саянах ровно месяц назад, не найден, сообщили сегодня в Республиканском агентстве по ГО и ЧС Бурятии.



«Для поиска пропавшего самолета Ан-2, членов экипажа и пассажиров правительством Бурятии организовано проведение поисков на территории Тункинского и Окинского районов республики. Привлечено 34 десантника Забайкальской авиационной базы охраны лесов, 11 сотрудников Главного управления МЧС России по Бурятии, девять спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Организовано взаимодействие с силами Восточного военного округа - использован комплекс беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Так же организовано взаимодействие со спасателями Пожарно-спасательной службы Иркутской области. В настоящее время поиски продолжают спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и Пожарно-спасательной службы Иркутской области» - сообщает заместитель руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.



Вчера совершено два вылета Ми-8, обследованы территории Окинского районов Бурятии и Черемховского района Иркутской области на площади 420 квадратных километров. Организован поиск двумя группами спасателей наземной группировки по двум маршрутам. Обследовано 25 квадратных километров. Ан-2 искали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы по маршруту вдоль русла реки Китой-Кин (Бурятия), обследовано 15 квадратных километров. Пять сотрудников пожарно-спасательной службы Иркутской области обследовали маршрут вдоль русла реки Холомха, хребет Китой-Кинский Иркутской области, обследовано 10 квадратных километров.



За всё время поисков проведено 125 вылета семью авиабортами (вертолеты Ми-8, самолеты Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26), площадь обследованной территории составляет 27 809 квадратных километров. Проведено 11 полетов военного дрона, который облетел 1664 квадратных километров. Наземной группировкой обследовано 652 квадратных километра.



Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», они в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах).



Фото: РАЛХ

