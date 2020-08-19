Бурятия - в числе лучших регионов по показателям нацпроекта «Культура»

Объем финансирования Бурятии в рамках нацпроекта «Культура» до 2023 года превышает 400 миллионов рублей



Бурятия вошла в число четырех лучших регионов России по достижению показателей нацпроекта «Культура». Как сообщил заместитель министра культуры Бурятии Николай Емонаков, в связи с этим республика выбрана в качестве примера для других регионов для тиражирования опыта.



«Министерством культуры России по ряду показателей были выбраны регионы, у которых есть положительный результат – всего четыре региона, в том числе и Бурятия. В связи с этим будет тиражироваться опыт республики: как участвовать в национальном проекте, как привлекать население к реализации проектов», - отметил Николай Емонаков.



В целом объем подтвержденного до 2023 года для Бурятии финансирования в рамках нацпроекта «Культура» превышает 400 миллионов рублей. По словам заместителя министра культуры России Ольги Яриловой, Бурятия является активным участником реализации нацпроекта. В 2019 году было сделано уже многое: поставлено 4 автоклуба, капитально отремонтировано 4 дома культуры, открыто 5 модельных библиотек, открыт 1 виртуальный концертный зал, в детские школы искусств поставлено 26 пианино, оснащено 9 кинозалов. Всего в 2019 году на реализацию национального проекта в Бурятии выделено без малого 150 миллионов рублей. В 2020 году все работы идут также в соответствии с графиком.



На сегодняшний день около 90 миллионов рублей направлено на капитальный ремонт домов культуры, открытие кинотеатров, модельных библиотек, виртуальных концертных залов, приобретение музыкальных инструментов и многое другое. В планах также строительство модельной библиотеки в селе Хуртага, благоустройство виртуальных концертных залов в Закаменске и Гусиноозерске. Ежегодно до 2023 года будут капитально ремонтироваться дома культуры по всей республике, будет запущен второй этап оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами, уточнили в пресс-службе ведомства.



«Планы обширные и по всем ним уже заключен договор с министерством культуры России», - заключил замминистра.



Напомним, Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. В нацпроект «Культура» включены три подраздела — федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».



Фото: egov-buryatia.ru



