19.08.2020
В Улан-Удэ снижается уровень воды в Селенге и Уде

В Улан-Удэ снижается уровень воды в Селенге и Уде

Угрозы подтопления жилых домов нет, ситуация находится на контроле

В Улан-Удэ сегодня на 12:00  местного времени уровень реки Селенга стал ниже на 5 см и составляет 174 см. Снижение на 1 см наблюдается и на реке Уда, где уровень воды составляет 119 см, сообщила администрация столицы Бурятии.

«Снижение уровня Селенги наблюдается на всех гидропостах. По прогнозу гидрометцентра, в ближайшие два дня снижение продолжится. В настоящее время угрозы подтопления жилых домов нет, ситуация находится на контроле», - рассказал заместитель начальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.

Напомним, до выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в обеих реках должен составлять не менее 230 см. В Селенге критической считается отметка в 330 см, в Уде - 400 см.

С 11 августа на территории Улан-Удэ введен режим «Повышенная готовность».

Фото:  ulan-ude-info.ru
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