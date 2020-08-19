В Улан-Удэ снижается уровень воды в Селенге и Уде

Угрозы подтопления жилых домов нет, ситуация находится на контроле



В Улан-Удэ сегодня на 12:00 местного времени уровень реки Селенга стал ниже на 5 см и составляет 174 см. Снижение на 1 см наблюдается и на реке Уда, где уровень воды составляет 119 см, сообщила администрация столицы Бурятии.



«Снижение уровня Селенги наблюдается на всех гидропостах. По прогнозу гидрометцентра, в ближайшие два дня снижение продолжится. В настоящее время угрозы подтопления жилых домов нет, ситуация находится на контроле», - рассказал заместитель начальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Напомним, до выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в обеих реках должен составлять не менее 230 см. В Селенге критической считается отметка в 330 см, в Уде - 400 см.



С 11 августа на территории Улан-Удэ введен режим «Повышенная готовность».



Фото: ulan-ude-info.ru

