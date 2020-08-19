ВСЖД возвращает забывчивым пассажирам их вещи

С начала года сотрудники магистрали нашли 268 оставленных кем-то предметов



С начала года специалисты сервиса «Поиска забытых вещей» в границах Восточно-Сибирской железной дороги обработали 351 заявку. Всего за семь месяцев 2020 года найдено 268 предметов. Вещи были либо направлены пассажирам, либо оставлены для них в камерах хранения вокзалов, сообщила пресс-служба магистрали.



Для розыска вещей, забытых в поезде, необходимо заполнить электронную заявку. Указать в ней имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет.



Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. В случае обнаружения совпадений сервис сразу предлагает пассажиру просмотреть фотографии находок. Если человек узнал свою вещь, ему высылается информация о месте ее нахождения. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.



Как отмечают представители Восточно-Сибирского филиала «Федеральной пассажирской компании», значительное количество вещей возвращается владельцам поездной бригадой. Это стало возможным благодаря тому, что с апреля текущего года пассажиры при покупке билета обязательно указывают свои контактные данные.



Фото: old-visual.rzd.ru

