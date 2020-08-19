Мэр Улан-Удэ создал бригаду

Она будет оперативно разбираться с жалобами горожан





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня на планерном совещании поручил Комитету городского хозяйства продолжить работу мобильной бригады, которая была создана этим летом в качестве эксперимента для оперативного решения городских проблем на базе Комбината по благоустройству.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, мобильная бригада показала свою эффективность, оперативно решая проблемы горожан. Обращения поступают через интернет сервис «Активный горожанин». С мая по август мобильная бригада отремонтировала 245 погонных метров ограждений, 42 малые архитектурные формы (лавки, урны, детское оборудование и т.д.) и 18 остановочных навесов. Также она восстанавливала тротуарную плитку, решетки ливневой канализации, бордюры, убрала рекламную и печатную продукцию, демонтировала арматуру и железобетонные блоки, а также закрашивала надписи.На исполнение мероприятий по заявкам горожан было затрачено 843 тысячи рублей.Фото: «Номер один»