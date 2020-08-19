Мэр Улан-Удэ о 97-м маршруте: «Взять под жесткий контроль»

Администрация города вынуждена гасить конфликты перевозчиков и после решений УФАС
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству проконтролировать работу маршрута №97, сообщили в городской администрации.
На этом направлении сменился перевозчик. Право на перевозки по городскому маршруту № 97 (97 «Квартал») в результате конкурсных процедур выиграло ООО «Южный», которое работает на этом маршруте с 11 августа нынешнего года.
Мэр особо подчеркнул, что необходимо задействовать перевозчиков, которые ранее работали на этом маршруте.
«Надо вовлекать эти автобусы в общественные перевозки, это ваша задача. У ООО «Южное» проверить интервал движения, если с 11-го августа они ездят, выдерживают ли интервал движения. Под жесткий контроль. Если не будут выдерживать интервалы, значит, будем расторгать с ними контракт», - подчеркнул мэр на рабочем совещании.
По информации Комитета по транспорту, инспекторы каждый день работают на линии, проверки соблюдения интервалов движения идут совместно с вместе с транспортной инспекцией.
Как сообщал «Номер один», накануне в Комитете по транспорту Улан-Удэ прошло совещание с представителями организаций, занимавшимися ранее перевозками по маршруту № 97 (97 «Квартал»). Перевозчикам были предложены варианты трудоустройства водительского состава на этом же маршруте, распределения водителей и подвижного состава на маршрутах, где существует недостаток машин, а также защиты прав и законных интересов в рамках правового поля. Между тем, водители ранее работавшего перевозчика вчера выставили свои машины на площади Советов, привлекая внимание властей к своим проблемам.
Как поясняют в муниципалитете, право на перевозки по городскому маршруту № 97 и 97 «Квартал» в результате конкурсных процедур выиграло ООО «Южный», которое начало работу на маршруте. До этого в Бурятском УФАС прошли рассмотрения серии жалоб, авторы которых безрезультатно оспаривали допуск к конкурсу ООО «Южный», ставшего в итоге победителем торгов.
Ранее на этом маршруте перевозками занималось «Дархан-Авто» в составе договора простого товарищества с тремя другими лицензиатами - ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. Однако действие их свидетельства на право перевозок по городскому маршруту № 97 (97 «Квартал»), выданного в 2018 году, было прекращено решением Арбитражного суда Бурятии по жалобе одного из сторонних перевозчиков. Суть претензии была в том, что ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. было предоставлено право осуществления перевозок в обход конкурсных процедур на основе договора простого товарищества.
Обращает на себя внимание то, что конкуренция за 97-й маршрут развернулась на фоне явного кризиса маршрутных перевозок в Улан-Удэ, который признают республиканские и городские власти. Как сообщал «Номер один», из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса пассажиропоток на городских маршрутах значительно уменьшился, что повлекло за собой устойчивый отток подвижного состава у частных перевозчиков в Улан-Удэ. Так, на 1 мая городской автопарк снизился с 1415 единиц до 1290 единиц. Сокращение парка во многом связано и с низкими тарифами. Уровень доходов перевозчиков не обеспечивает возможность обновления подвижного состава и не покрывает объем затрат на исполнение законодательных требований к регулярным перевозкам. Сейчас рассматриваются варианты повышения тарифа.
Фото: ulan-ude-info.ru
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